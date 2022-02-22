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Korsanla mücadelede 866 siteye erişim engeli - Son Dakika

Korsanla mücadelede 866 siteye erişim engeli

22.02.2022 12:25
Korsanla mücadelede 866 siteye erişim engeli

Türk futbolunda önemli gelir kaybına yol açan korsan yayınlarla ilgili mücadele son hızla devam ediyor.

Türk futbolunda önemli gelir kaybına yol açan korsan yayınlarla ilgili mücadele son hızla devam ediyor.

Kanun değişikliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şubat ayı başında başlayan yasa dışı yayınlara erişim engeli getirilmesi konusunda büyük adımlar atıldı. Aralık ayında getirilen düzenleme sonrasında TFF, servis sağlayıcılar ve kanunen yetkili olan Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) ile yaptığı çalışmalar sonrasında korsan yayınlara önemli darbe vurdu. 5 Şubat itibarıyla başlayan süreçte 3 hafta geride kalırken, toplam 866 internet sitesine erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz hafta sonu 415 site kapatılırken, bu alanda da rekor kırıldı. Geçtiğimiz hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynadığı dönemde 124 siteye erişim engeli getirilmişti.

Yapılan çalışmalar sonrasında kısa sürede maçları korsan veren çok sayıda siteye erişim engeli getirilirken, rakamlar şöyle;4-7 Şubat haftası lig maçları: 8211-14 Şubat haftası lig maçları: 24515-17 Şubat Avrupa Kupaları maçları: 12418-21 Şubat haftası lig maçları: 415Toplam erişim engeli konan site sayısı: 866

JET GİBİ MÜDAHALEÇalışmalar kapsamında yayıncı kuruluşlar, internet ortamında kaçak yayın yapan siteleri TFF'ye bildiriyor. Erişim engeli getirme yükümlülüğü olan Türkiye Futbol Federasyonu da, TFF kanununun "Yayın haklarının korunması" başlıklı Ek Madde 1'deki düzenlemeye istinaden erişim engeli kararı alıyor ve bu kararı Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne iletiyor. ESB de ilgili siteye erişimi engelletiyor. Böylece kısa bir süre içerisinde ilgili sitenin korsan yayını sonlanıyor. KORSANLA BÜYÜK MÜCADELE YAYINCIYA İLAÇ OLDU Şubat ayında TFF'nin 866 sitenin kapatılması için karar alması, devam etmekte olan yayın ihalesine de olumlu yansıdı. İhaleye talip olan yayıncılar, atılan bu adımlardan memnun kalırken, bunun ihale sürecinde özellikle kulüpler için büyük önem taşıyan gelirler konusunda da büyük bir adım atılması dikkat çekti. Mücadelenin artarak her hafta devam etmesi yayıncıları da sevindirdi. KORSAN YAYINLAR GELİRLERE ÖNEMLİ DARBE VURUYOR Kulüplerimizin en önemli gelir kalemi yayın gelirleri. Bunu baltalayan ise korsan yayınlar. Yasa dışı yollardan hiçbir bedel ödemeden insanlar korsan yayınları futbolseverlere izletiyor ve bu bir suç. Yurt içi ve yurt dışından yasal olmayan yayınları sağlayan kişilerle mücadelede her geçen gün önemli adımlar atıyor. Ciddi gelir kaybına yol açan bu durum, kulüpleri derinden etkiliyor.  AMAÇ KORSAN YAYINA KARŞI VATANDAŞI BİLİNÇLENDİRME Korsanla mücadele kapsamında, TFF'nin yaptırım uygulamalar, özellikle vatandaşlar arasındaki korsan yanının suç olduğuna dair bilinci artırmak adına da önemli bir unsur teşkil ediyor. TAKIMLAR, 'KORSAN SUÇTUR, SUÇA ORTAK OLMA' PANKARTI İLE SAHAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig kulüpleri sahaya "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!" pankartı ile maçlara çıkıp taraftarlara çağrıda bulunmuşlardı. Farkındalık oluşturmak için yapılan bu hareketler zaman zaman yinelenirken, kulüpler korsana karşı mücadelede faaliyetlerini sürdürecek.


- İstanbul
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Darbe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Korsanla mücadelede 866 siteye erişim engeli - Son Dakika Spor


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