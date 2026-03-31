Kosova-Türkiye Maçı İlk Yarı Beraberlik

31.03.2026 22:49
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ve Türkiye'nin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 45+1 Hajdari (Kosova)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kosova-Türkiye Maçı İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Yapay zeka ’’Suçlu’’ dedi, hayatı karardı Yapay zeka ''Suçlu'' dedi, hayatı karardı
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
