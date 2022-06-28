Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı

28.06.2022 09:51
Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı.

Tören alanında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Akabinde folklor gösterisi sunuldu. Büyük alkış alan folklor gösterisinin ardından Delta Plajı'na kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapıldı. Plaj Hentbol Şampiyonası ilk gün Köyceğiz Delta Plajı'nda gösteri maçı, yemek, şilt takdimi, açılış konuşmaları ve konser ile sona erdi. Törene CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, oyuncular ve vatandaşlar katıldı. Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleri, Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonunun Organizasyonu ile gerçekleştirilen, 23.Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Köyceğiz Belediyesi Delta plajında hafta boyunca devam edecek. Şampiyonaya 14 üniversite katılıyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden Ankara gezisi Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden Ankara gezisi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:56 Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement