Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma Takımı bölge ikincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma Takımı Çanakkale'de yapılan bölge müsabakalarında zorlu rakiplerle mücadele ederek ikincilik başarısını elde etti. Akça Elif Tüzün ve Ömer Daşgın'dan oluşan Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma takımı, 05-08 Mart tarihlerinde Çanakkale'de yapılan bölge müsabakalarında "Bölge 2. si" olarak 17-19 Nisan tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine Muğla'yı temsilen gitmeye hak kazandı. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Mert Kumcu olmak üzere Belediye Başkanımız Ali Erdoğan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Taner Şen'e ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye teşekkür ederiz. Takımımıza Türkiye şampiyonasında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA