Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı

Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı
09.03.2026 18:35  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma Takımı, bölge ikincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Takım, Çanakkale'de düzenlenen müsabakalarda zorlu rakiplerle mücadele etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma Takımı bölge ikincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma Takımı Çanakkale'de yapılan bölge müsabakalarında zorlu rakiplerle mücadele ederek ikincilik başarısını elde etti. Akça Elif Tüzün ve Ömer Daşgın'dan oluşan Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Genç A Karma takımı, 05-08 Mart tarihlerinde Çanakkale'de yapılan bölge müsabakalarında "Bölge 2. si" olarak 17-19 Nisan tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine Muğla'yı temsilen gitmeye hak kazandı. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Mert Kumcu olmak üzere Belediye Başkanımız Ali Erdoğan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Taner Şen'e ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye teşekkür ederiz. Takımımıza Türkiye şampiyonasında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Çanakkale, Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

19:50
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:52:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Köyceğiz Floor Curling takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.