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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu - Son Dakika
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı, Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler grup müsabakalarında bölge şampiyonu oldu. Takım, Türkiye Yarı Finaline yükselmeye hak kazandı ve Ege Bölgesini temsil edecek.

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu
29.12.2023 - 09:24,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler grup müsabakalarında bölge şampiyonu oldu.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı, 26-29 Aralık tarihleri arasında Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler grup müsabakalarında tüm maçlarını kazanarak grup 1. si olarak Türkiye Yarı Finaline yükseldi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı 6-9 Şubat 2024 tarihinde Burdur ilinde düzenlenecek Türkiye Yarı Final müsabakalarında Ege Bölgesini temsil edecek. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Şampiyon olan öğrencilerimiz Muğla'yı, Köyceğiz'i ve okulumuzu gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğrencilerimizin ailelerini, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Tülay Sivrikaya'yı, antrenör Mehmet Deniz hocamızı tebrik ederiz. Öğrencilerimize yarı final müsabakalarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı Bölge Şampiyonu - Son Dakika
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