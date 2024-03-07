Köyceğizli Elif Oral, Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

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Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarı göstererek şampiyon olan Köyceğizli Elif Oral, milli takım kampına katıldı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 mt. serbest, 50 mt. serbest, 100 mt. kurbağalama, 50 mt. Kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu olarak başarısını kanıtlamıştı. Özel Sporcu Elif Oral 19-26 Mart da Antalya'da yapılacak olan Trisome Games (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) hazırlıkları için 04-09 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılan Yüzme Milli Takım kampına katıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Elif Oral'ın Yüzme Milli Takım kampına katılması ile ilgili yapılan açıklamada; "Özel Sporcumuz Elif Oral 19-26 Mart da Antalya'da yapılacak olan Trisome Games (Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası) hazırlıkları için 04-09 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Yüzme Milli Takım kampına katılmıştır. Sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA