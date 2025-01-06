Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Taekwondocular Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası müsabakalarına damga vurdu.

Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Taekwondo İl Temsilciliği tarafından "Şehit Polis Yaşar Özlem Anısına Gençler ve Büyükler Taekwondo İl Birinciliği Kupası" düzenlendi. Organizasyona, 8 ilçeden 11 kulüp ve yaklaşık 75 sporcu katıldı. Muğla'da düzenlenen Şehit Polis Yaşar Özlem adına yapılan gençler-büyükler taekwondo il seçmelerine Köyceğiz taekwondo olarak 5 sporcu gençlerde, 1 sporcu büyüklerde, 6 sporcu ile katıldı. Sporcuların tamamı kilolarında birinci oldu. Bu sonuçla tüm sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Ayrıca Köyceğizli Taekwondocular gençler kategorisinde takım olarak birinci oldu. - MUĞLA