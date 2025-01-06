Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu

Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Taekwondocular Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası müsabakalarına damga vurdu.

06.01.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Taekwondocular Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası müsabakalarına damga vurdu.

Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Taekwondo İl Temsilciliği tarafından "Şehit Polis Yaşar Özlem Anısına Gençler ve Büyükler Taekwondo İl Birinciliği Kupası" düzenlendi. Organizasyona, 8 ilçeden 11 kulüp ve yaklaşık 75 sporcu katıldı. Muğla'da düzenlenen Şehit Polis Yaşar Özlem adına yapılan gençler-büyükler taekwondo il seçmelerine Köyceğiz taekwondo olarak 5 sporcu gençlerde, 1 sporcu büyüklerde, 6 sporcu ile katıldı. Sporcuların tamamı kilolarında birinci oldu. Bu sonuçla tüm sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Ayrıca Köyceğizli Taekwondocular gençler kategorisinde takım olarak birinci oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Köyceğiz, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu - Son Dakika


12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:19:30. #1.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz Taekwondocuları, Şehit Özlem Anısına Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.