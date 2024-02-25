Kozanlı Kadın Güreşçiler, Olimpiyat Madalyasını İlçeye Getirmek İçin Çalışıyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu İsmet Atlı'nın memleketinde kadın güreşçiler, olimpiyat madalyasını yeniden Kozan'a getirmek için çalışıyor.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kozanlı sporcu merhum İsmet Atlı'nın izinde ata sporu güreşte uluslararası ve Türkiye geneli onlarca altın madalyayı Adana'nın Kozan ilçesine getiren kadın güreşçiler hedeflerinin 2028 olimpiyatlar olduğunu söyledi. Kadın güreşçiler olimpiyat madalyasını yeniden ilçelerine getirmek için minderde sıkı bir çalışma sürdürüyor.
Son U20 Türkiye Şampiyonası'nda dünya ikincisi rakibini minderde teknik üstünlükle yenen Hatice Nur Sarı antrenörlerinin desteği ile 2028 yılındaki olimpiyatlara katılarak madalyaları ilçeye getirmek istiyor.
U20 finallerinde Türkiye 2.'si olan Tülin Öztürk (20) spora ilk başladığında güreşin erkek sporu olarak görülmesi nedeniyle çevresinden çok tepki aldığını, başarıları ile şimdi ilçenin gurur duyduğunu ifade etti. Öztürk, hedefinin olimpiyatlar olduğunu aktararak, "Ailem ve hocalarımın destekleri ile Avrupa dünya derecelerini aldıktan sonra hedefim olimpiyatlar" dedi.
Hatice Nur Sarı: "Kızlar bu sporu yapmaz dediler, yenildikçe daha çok hırslandım"
Geçen yılın dünya ikincisi rakibini minderde devirerek şampiyonluk ile ilçeye dönen Kozan İmarspor Kulübü Güreşçisi Hatice Nur Sarı, olimpiyatlarda madalya alarak ilçeye dönmeyi hedeflediğini kaydetti. 10 yaşından beri güreş yaptığını belirten Sarı, "Yenildikçe daha çok hırslandım. Bu sene büyüklerde Türkiye ikincisi oldum. Uluslararası arenada birçok madalyam var. Bu senede Avrupa'da ve dünyada madalya almak için antrenmanlarımı sürdürüyorum. Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda ilçemin ve ülkemin adını yeniden dünyaya duyurmak. Ben bu spora başladığımda tepki çoktu. Antrenörüm kapalı diye eleştiri aldık, kızlar bu sporu yapmaz diye eleştiriler almıştık. Şimdi başarı madalyaları geldikçe tepki değil, tebrikler alarak bizler azimle daha çok çalışıyoruz" diye konuştu.
Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, güreşte İsmet Atlı'nın izinde ilerleyen genç bir neslin büyük başarılara imza attığını kaydetti. Güreşte ve birçok spor dalında ilçedeki gençlerin altın madalyalarla ilçeye döndüğünü aktaran Gültekin, sporun gençlerin önüne bir ışık olduğunu ve bakanlığın desteği ile gençlerin büyük başarılara imza attığını kaydetti.
Sporcuların Antrenörleri Erol Dağlı, Musa Delibaş ve Tuğba Yılmaz hocayla birlikte ekip, başarısının sporculara yansıdığını kaydederek disiplin, azim ve sporcuların emekleri ile şampiyonlukların ilçede büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı. - ADANA
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