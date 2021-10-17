Üye Girişi
Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun - Son Dakika

Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

17.10.2021 10:59

Konyaspor'da Artem Kravets, Galatasaray maçının kadrosuna alınmayınca ortalık birbirine girdi. Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan Teknik Direktör İlhan Palut ve teknik ekibin kararına tepki gösterdi. Futbolseverler bunun üzerine Anne Kravets'e ağır mesajlar yolladı. Sonrasında Anna Kravets, "İnsan olun" mesajı paylaştı.

Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan bombaladı. Bugün oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Artem Kravets, Konyaspor'da karışıklık çıkardı. Teknik Direktör İlhan Palut'un bu kararı Artem'in eşini çıldırttı. Anna'nın sitem paylaşımlarına küfür dolu cevaplar geldi. Anna da bunun üzerine sert cevaplar verdi.

"AĞZINIZI KONTROL EDEMİYORSUNUZ"

Anna Kravets sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Türk taraftarlar ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Ben bir kadın olmama rağmen aynı şekilde cevap verebilirim. Artem'in neden kadroda olmadığını konuşmak istemiyorum, teknik ekip sağ olsun. En tecrübeli oyuncunuz olmadan Galatasaray'a gidiyorsunuz. Ben kaybetmek istemiyorum. Akıllı kararlar alınmalı. Takım için en iyisini istemiyor demektir hoca. Ben de normal bir taraftar olarak düşüncemi paylaşıyorum. Bana öyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim.

Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Konyasporlu Kravets'in eşi Anna, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü 11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak 10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi 10:26 Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı 10:14 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Son Dakika Haberleri
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar
12:23 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular
11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
"Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar         
12:29
Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına sert tepki: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına sert tepki: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:12
Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu         
11:54
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi         
10:36
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 12:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement