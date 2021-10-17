Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun

Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan bombaladı. Bugün oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Artem Kravets, Konyaspor'da karışıklık çıkardı. Teknik Direktör İlhan Palut'un bu kararı Artem'in eşini çıldırttı. Anna'nın sitem paylaşımlarına küfür dolu cevaplar geldi. Anna da bunun üzerine sert cevaplar verdi.

"AĞZINIZI KONTROL EDEMİYORSUNUZ"

Anna Kravets sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Türk taraftarlar ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Ben bir kadın olmama rağmen aynı şekilde cevap verebilirim. Artem'in neden kadroda olmadığını konuşmak istemiyorum, teknik ekip sağ olsun. En tecrübeli oyuncunuz olmadan Galatasaray'a gidiyorsunuz. Ben kaybetmek istemiyorum. Akıllı kararlar alınmalı. Takım için en iyisini istemiyor demektir hoca. Ben de normal bir taraftar olarak düşüncemi paylaşıyorum. Bana öyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim.