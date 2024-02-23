Kredisi giderek azalıyor! Icardi\'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

süleyman hakan gökşen:

yıldız oyuncular neden alınır? önemli maçlarda daha iyi mücadele etmek için, Icardi reklam kuşaklarında da boy göstermeye başladı, hani ne diyor "İÇİMDEN GELDİ" peki, Sparta Prag maçında içinden gelmedi mi ?