Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten - Son Dakika
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Spor

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin son haftalardaki performans düşüklüğü sürüyor. Arjantinli futbolcu, dün akşam oynanan Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadelede isabetli şut atamadı.

23.02.2024 10:18  Güncelleme: 10:35
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı performansını son haftalarda sürdüremiyor.

ŞUT BİLE ATAMADI

Arjantinli yıldız futbolcu, dün akşam oynanan ve 4-1'lik yenilgi sonrası Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

BU SEZONKİ PERFORMASI

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 20 gol atarken 9 da asist sergiledi.

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten
Kredisi giderek azalıyor! Icardi\'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

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Son Dakika Spor Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hursit Yavas: Ulan adam 20 gol 9 asist yapmis yaptiklari habere bak kredisi azaliyormus . 62 62 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: yıldız oyuncular neden alınır? önemli maçlarda daha iyi mücadele etmek için, Icardi reklam kuşaklarında da boy göstermeye başladı, hani ne diyor "İÇİMDEN GELDİ" peki, Sparta Prag maçında içinden gelmedi mi ? 67 7 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Kredisi bitmeyecek iki futbolcudan ikincisi, birincisi zaten belli! Galatasaray’ın tarihindeki tek efsanesi muslera dır. 35 27 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Adama adam akıllı 2 top gelmiyor ne yapsın. 31 29 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Bu sene hic oynayamadin attigin gollerde hepsi penaltidan 41 15 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: Kanattan bir top geldimi orta yapıldımi bu adam tek vurus golcüsü orta gelmezse ne yapabilir. Günlerdir ankgucu maçındaki olaylari bahane ederek ceza almasını istiyorlardı şimdide kredisi bitmismis.. geçen sene takimi tek başına şampiyon yapti bu adam içerdi korkusu sarmış fenerlileri))) 19 25 Yanıtla
  • Yusuf Yalın: Demi durmadan penalti atarsa bukadar golu artar bak fb ye penaltisiz gol kralliginda ondan ustun bide penalti atsa icardiiii nal toplar 27 11
  • Vahap Kirkor: 20 golün 15 i penaltı 18 4
  • Fatih Yildiz: Boş haberler dostum adam ne yapsın 2 9
  • Bilal Aslan: Ülkemize gelen yabancı futbolcular biraz güzel oynuyorsa hemen bi taraflarını kaldırıyoruz. 9 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten - Son Dakika
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