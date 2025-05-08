Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de başlıyor - Son Dakika
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Spor

Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de başlıyor

Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli\'de başlıyor

Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

08.05.2025 16:50
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Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 32 ilden 255 takım 3 bin 940 sporcunun katılımıyla 10 Mayıs Cumartesi günü start alacak organizasyon; Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerde gerçekleşecek şampiyonalarla Mayıs ayı boyunca devam edecek.

Denizli'de farklı branşlarda düzenlenen ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 10 Mayıs Cumartesi günü Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahasında başlayacak şampiyonada karşılaşmalar; Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde dört ayrı sahada oynanacak.

255 takımdan 3 bin 940 sporcu Denizli'ye geliyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği ve Mayıs ayı boyunca Kriket heyecanının yaşanacağı şampiyonada, 32 farklı ilden 255 okul takımı 3 bin 940 sporcu mücadele edecek. 10-16 Mayıs tarihleri arasında 110 takımın mücadele edeceği Gençler Türkiye Şampiyonası'nın ardından 20-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 75 takım, 26-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda ise 70 takım yarışacak. Kızlar kategorisi müsabakaları, Kınıklı Spor Kompleksi ile Zafer Katrancı Futbol Sahasında yapılacak şampiyonanın, Erkekler kategorisi karşılaşmaları ise Başkarcı Şehit Sami Er Stadyumu ile Akvadi Futbol Sahasında oynanacak.

Yarışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde şampiyona için geri sayım başladı. Kriket gibi gelişmekte olan spor branşlarını desteklediklerini ifade eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Mayıs ayı boyunca sürecek şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyen Erdoğan, güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kriket Türkiye Şampiyonası heyecanı Denizli'de başlıyor - Son Dakika

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