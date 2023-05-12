Futbol için kritik zirve bitti! 8+3 yabancı kuralı 1 yıl daha devam edecek

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Türkiye Futbol Federasyonu - Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yabancı konusu 2.kez masaya yatırıldı. 8+3 yabancı kuralının 1 yıl daha sürmesi hususunda ortak fikre varıldı.

"TFF SEÇİMİ SONRASI DEĞERLENDİRİLECEK"

Ünlü gazeteci Fatih Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut yabancı kuralının 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı. 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenleme planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesine karar verildi. Pazartesi ya da salı 1 yıl daha uzatma açıklanacak" ifadelerini kullandı.

İşte toplantıdan çıkan karar:

1- Mevcut 14 (8+3) yabancı durumunun 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

2- TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenleme planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesine karar verildi.

3- Pazartesi-Salı 1 yıl daha uzatma açıklanacak.