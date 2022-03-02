Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı - Son Dakika
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Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı

02.03.2022 16:52
Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kulüpler Kros Süper Ligi 1. Kademe yarışmaları Malatya'da tek gün yapılarak tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kulüpler Kros Süper Ligi 1. Kademe yarışmaları Malatya'da tek gün yapılarak tamamlandı.

Kulüpler Kros Süper Ligi 1. Kademe yarışları başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yarışmaya katılan sporculara başarılar diledi. Başkan Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Kulüpler Kros Süper Ligi yarışması, Türkiye'de 64 takımın da katılımıyla 6 kategoride yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı kutluyor, Malatya'mıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra da Malatya'mızda her türlü sportif müsabakaların her branşında yapılan yarışmalarımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organize edeceği çalışmalarla devam edecektir" dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Kulüpler Kros Süper Ligi yarışması Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın startı ile başladı. U 18 Erkekler, U 18 Kadınlar, U 20 Erkekler, U 20 Kadınlar, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar olmak üzere 6 ayrı dalda yapılan yarışmaya 64 takım katıldı. Kulüpler Kros Süper Ligi 1. Kademe yarışına 357 sporcu katılım sağladı. Kulüpler Kros Süper Ligi yarışmasının ilk etabında büyük erkekler 10 kilometre koşusu ile başladı.

Yapılan müsabakalar neticesinde, Büyük Erkeklerde, 1. Polat Kemboı Arıkan (Ankara Büyük Büyükşehir Belediyesi), 2. Süleyman Bekmezci (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 3. İse Ahmet Alkanoğlu (Beykoz Belediyesi) sporcuları dereceye girdi.

U18 Kadın kategorisinde birinci Ceyda Melek Pınar (İstanbul- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği) ikinci Selen Canlı (İstanbul-Enka Spor Kulübü), üçüncü ise Elif Naz Köseoğlu (İstanbul-Enka Spor Kulübü) sporcuları dereceye girdi. U20 Erkekler kategorisinde birinci Taner Tunçtan (İstanbul- Fenerbahçe Spor Kulübü), ikinci İsmail Taşyürek (İstanbul-Fenerbahçe Spor Kulübü), üçüncü ise Mevlüt Kılıç (İstanbul-Fenerbahçe Spor Kulübü) sporcuları dereceye girdi.

U18 Erkek kategorisinde birinci Cuma Özcan (Aydın-Efelerspor), ikinci Kıyasettın Kara (Kayseri-Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü), üçüncü ise Muhammet Mustafa Arslan (İstanbul-Fenerbahçe Spor Kulübü) sporcuları dereceye girdi. Büyük Kadın kategorisinde birinci Yayla Günen (İstanbul B.Şehir Bld. Spor Kulübü), ikinci Ruken Tek (Batman-Petrolspor Kulübü), üçüncü ise Fatma Karasu (İstanbul B.Şehir Bld. Spor Kulübü) sporcuları dereceye girdi. U20 Kadınlar kategorisinde birinci Ayça Fidanoğlu (İstanbul-Enka Spor Kulübü), ikinci Edibe Yağız (İstanbul-Fenerbahçe Spor Kulübü), üçüncü ise Buse Nur Batak (İstanbul-Fenerbahçe Spor Kulübü) sporcuları dereceye girdi. - MALATYA

Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı
Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı
Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı
Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı

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Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, gençlik, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kros Süper Ligi 1. kademe yarışları Malatya'da yapıldı - Son Dakika
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