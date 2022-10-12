Kubilay Kanatsızkuş: "Benim iki gol atmam çok önemli değil" - Son Dakika
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Kubilay Kanatsızkuş: "Benim iki gol atmam çok önemli değil"

12.10.2022 18:17

- Kubilay Kanatsızkuş: "Benim iki gol atmam çok önemli değil" Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, "Bu maç benim iki gol atmam çok önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli" dedi.

- Kubilay Kanatsızkuş: "Benim iki gol atmam çok önemli değil"

RİZE - Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, "Bu maç benim iki gol atmam çok önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Altay maçında Rizespor formasıyla ilk golünü atan Kubilay Kanatsızkuş, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kubilay Kanatsızkuş sahasında karşılaşacakları Eyüpspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Samsun maçı öncelikle nasip olmadı. Gönül isterdi ki o maçtaki golümde olsaydı da, Samsun maçını kazansaydık. Denizli maçında var, iptal edilen bir golümüz var. Zaten onlarda gol olsa, VAR'la iptal olmasa artı dört puanımız daha olacaktı. Şu an yukarıdakilerle kafa kafaya olacaktık. Bu maç benim iki gol atmam çok önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli. Her hafta üstüne koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Takım olarak biraz da geç toplandık. Herkes birbirine daha fazla alıştıkça, daha fazla birbirini tanıdıkça, daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum. Gönül ister ki bu maçta gol atayım kazanalım. ya da ben gol atmayayım yine kazanalım. Çok önemli bir maç. Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık. Umarım bunun devamı gelir. Eyüpspor iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacak. Umarım bu maça iyi bir şekilde hazırlanıp galibiyeti alırız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kubilay Kanatsızkuş: 'Benim iki gol atmam çok önemli değil' - Son Dakika

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