Küçük Karateci Ebrar, Uluslararası Şampiyonaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Küçük Karateci Ebrar, Uluslararası Şampiyonaya Hazırlanıyor

Küçük Karateci Ebrar, Uluslararası Şampiyonaya Hazırlanıyor

8 yaşındaki Ebrar Şevval, uluslararası karate şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyor.

28.11.2024 12:49
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilk kez yarışacağı uluslararası şampiyona için hazırlıklarını sürdüren 8 yaşındaki Ebrar Şevval Danışman, madalyalarını çoğaltıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

Madanoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ebrar Şevval, diyetisyenin yönlendirdiği diyabet hastası ablasıyla 1,5 yıl önce karateye başladı.

Kısa sürede kendisini geliştiren küçük sporcu, katıldığı bölgesel müsabakalarda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Ebrar Şevval, ilk kez uluslararası şampiyonada da yarışacak. İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda 13-15 Aralık'ta düzenlenecek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na hazırlanan sporcu, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı antrenör Sezai Yolcuoğlu ile çalışmalarına hız verdi.

"Balkan Şampiyonası'na kadar ilerlemek istiyorum"

Ebrar Şevval Danışman, AA muhabirine, arkadaşlarıyla karate yapmaktan çok keyif aldığını dile getirerek, "Maçlarda 4 madalya kazandım. Madalyalarımı çoğaltıp milli sporcu olmak istiyorum. Balkan Şampiyonası'na kadar ilerlemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör Yolcuoğlu da Ebrar'ın diğer sporculara göre küçük olmasına rağmen yetenekli olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar girdiği müsabakalarda hep başarılı olduğunu kaydetti.

Ebrar'ın bölgesel müsabakalarda altın madalyalar kazandığından bahseden Yolcuoğlu, şunları söyledi:

"2016 doğumlu olduğu için onunla hedefimiz 2 sene sonra Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak ama 2 hafta sonra yapılacak 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda kendisini deneyeceğiz. Küçük olmasına rağmen büyüklerle çalışmaya adapte oldu. Beklentimiz yüksek, kendisini ona göre çalıştırıyoruz. O da azimli ve istekli."

Kaynak: AA

sakarya, Akyazı, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük Karateci Ebrar, Uluslararası Şampiyonaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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