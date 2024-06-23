Kula\'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi

Spor

Kula Kaymakamlığı ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde Kula'da düzenlenen, 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katıldığı Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi. Düzenlenen müsabakalarda kulüp ve kendilerini temsil ederek başarıla ulaşan sporcular, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 'Türkiye Bocce Volı Yıldızlar ve Gençler Yer Oyunları' ile 'Küçük Kızlar ve Yıldızlar Atış Oyunları' kapsamında düzenlenen düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 18 ilden 211 sporcu ile antrenör ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen ve 4 gün süren Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım olarak mücadele eden sporcular, birbirinden çekişmeli müsabakalarda başarıya ulaşmayı hedefledi.

Düzenlenen müsabakalarda yıldız kızlar basamak kategorisinde Mersin'den katılan Sedanur Öksüz, yıldız erkekler basamak kategorisinde Mersin'den katılan Ömer Başlı, yıldız erkekler geleneksel çiftler kategorisinde Elazığ'dan katılan Mustafa Gündoğdu ve Yusuf Demirtaş, yıldız kızlar geleneksel çiftler kategorisinde Çorum'dan katılan Buğlem Kabasakal ve Ela Uysal şampiyon oldu. Genç kadın kombine kategorisinde Bolu'dan katılan Merve Çakıroğlu, genç erkek kombine kategorisinde Mersin'den katılan Mustafa Değer Uğur, genç kadın geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Buğlem Güzel, genç erkekler geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Muhammed Karabıyık şampiyonluğu elde etti. Genç kadın geleneksel çiftler kategorisinde Mersin'den katılan İremsu Coşkun ve Esma Yıldız, genç erkekler geleneksel çiftler kategorisinde de Kahramanmaraş'tan katılan Muhammed Karabıyık ile Ali Kaan Erol, Türkiye şampiyonu oldu.

4 günün ardından sona eren Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan öğrenciler ise protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Ödül törenine katılan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyon Asbaşkanı Faik Kapsız, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Ufuk Özlem, Kula Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Çalık, Kubilay Çetin Bozer ve Yusuf Üzel, sporculara madalya ve ödülleri takdim etti.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, müsabakalarda görev yapan hakemlere ve federasyon yöneticilerine şampiyonaya sağladıkları katkılar için hediye takdimi de yaptı. - MANİSA