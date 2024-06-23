Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kula\'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kula Kaymakamlığı ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi. 18 ilden 211 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

23.06.2024 13:37  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula Kaymakamlığı ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde Kula'da düzenlenen, 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katıldığı Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi. Düzenlenen müsabakalarda kulüp ve kendilerini temsil ederek başarıla ulaşan sporcular, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 'Türkiye Bocce Volı Yıldızlar ve Gençler Yer Oyunları' ile 'Küçük Kızlar ve Yıldızlar Atış Oyunları' kapsamında düzenlenen düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 18 ilden 211 sporcu ile antrenör ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen ve 4 gün süren Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım olarak mücadele eden sporcular, birbirinden çekişmeli müsabakalarda başarıya ulaşmayı hedefledi.

Düzenlenen müsabakalarda yıldız kızlar basamak kategorisinde Mersin'den katılan Sedanur Öksüz, yıldız erkekler basamak kategorisinde Mersin'den katılan Ömer Başlı, yıldız erkekler geleneksel çiftler kategorisinde Elazığ'dan katılan Mustafa Gündoğdu ve Yusuf Demirtaş, yıldız kızlar geleneksel çiftler kategorisinde Çorum'dan katılan Buğlem Kabasakal ve Ela Uysal şampiyon oldu. Genç kadın kombine kategorisinde Bolu'dan katılan Merve Çakıroğlu, genç erkek kombine kategorisinde Mersin'den katılan Mustafa Değer Uğur, genç kadın geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Buğlem Güzel, genç erkekler geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Muhammed Karabıyık şampiyonluğu elde etti. Genç kadın geleneksel çiftler kategorisinde Mersin'den katılan İremsu Coşkun ve Esma Yıldız, genç erkekler geleneksel çiftler kategorisinde de Kahramanmaraş'tan katılan Muhammed Karabıyık ile Ali Kaan Erol, Türkiye şampiyonu oldu.

4 günün ardından sona eren Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan öğrenciler ise protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Ödül törenine katılan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyon Asbaşkanı Faik Kapsız, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Ufuk Özlem, Kula Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Çalık, Kubilay Çetin Bozer ve Yusuf Üzel, sporculara madalya ve ödülleri takdim etti.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, müsabakalarda görev yapan hakemlere ve federasyon yöneticilerine şampiyonaya sağladıkları katkılar için hediye takdimi de yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Spor, Kula, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 15:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement