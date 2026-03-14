Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda acil durum toplantısı gerçekleşmişti.
Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi yapan yönetim, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğini masaya yatırdı ve bugün için iki isim de kulübe davet edildi.
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi. Toplantının saat 16.00'da başladığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın iki isimden rapor alacağı ifade edildi.
Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Fenerbahçe'de istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?