Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe\'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

14.03.2026 16:10  Güncelleme: 16:13
Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. Görüşme sonrası ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda acil durum toplantısı gerçekleşmişti.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KULÜBE DAVET EDİLDİ

Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi yapan yönetim, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğini masaya yatırdı ve bugün için iki isim de kulübe davet edildi.

KULÜP BİNASINA GELDİLER

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi. Toplantının saat 16.00'da başladığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın iki isimden rapor alacağı ifade edildi.

AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Fenerbahçe'de istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek’ten kötü haber Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
