Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe\'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda acil durum toplantısı gerçekleşmişti.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KULÜBE DAVET EDİLDİ

Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi yapan yönetim, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğini masaya yatırdı ve bugün için iki isim de kulübe davet edildi.

KULÜP BİNASINA GELDİLER

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi. Toplantının saat 16.00'da başladığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın iki isimden rapor alacağı ifade edildi.

AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Fenerbahçe'de istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.