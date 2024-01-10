Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri\'ni belirledi

Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar Takım Harcama Limiti ( TL) %30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL)

1. Galatasaray 1.960.526.431 2.548.684.360

2. Fenerbahçe 1.626.734.036 2.114.754.247

3. Beşiktaş 915.665.976 1.190.365.769

4. Adana Demirspor 426.228.603 554.097.184

5.RAMS Başakşehir 343.473.095 446.515.024

6. Trabzonspor 992.606.654 1.290.388.651

7. Fatih Karagümrük 165.390.242 215.007.315

8. Konyaspor 327.856.954 426.214.040

9. Kayserispor 242.722.140 315.538.782

10. Kasımpaşa 149.770.389 194.701.506

11.MKE Ankaragücü 395.788.473 514.525.015

12. İstanbulspor 147.927.800 192.306.141

13. Antalyaspor 249.666.963 324.567.052

14. Sivasspor 161.174.521 209.526.877

15. Alanyaspor 256.080.888 332.905.154

16. Gaziantep FK 260.500.613 338.650.796

17. Hatayspor 378.774.485 492.406.831

18. Samsunspor 497.021.455 646.127.892

19. Çaykur Rizespor 331.789.867 431.326.827

20. Pendikspor 196.489.513 255.436.367 - İSTANBUL