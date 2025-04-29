Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu - Son Dakika
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Spor

Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu

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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında alınan devrim niteliğinde kararı duyurdu. Süper Lig AŞ'nin kurulacağını söyleyen Koç, ''Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz'' dedi.

29.04.2025 18:50  Güncelleme: 20:41
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Koç, Süper Lig için bulundukları girişimi duyurdu.

"SÜPER LİG A.Ş. KURULACAK"

Süper Lig A.Ş.'nin kurulacağını açıklayan Ali Koç "Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig AŞ mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmının daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"149 TAKIM DÜŞÜRÜLMELİ"

Liglerde çok fazla takım olduğunu söyleyen Ali Koç "Türk futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA İHALESİ

Türk futbolundaki birçok konuyu konuştuklarını söyleyen Ali Koç "Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı" açıklamasını yaptı.

"YABANCI KURALINDAN HERKES MEMNUN"

Yabancı kuralı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Ali Koç "Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-2004 kuralı var. Bunun tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

YABANCI VAR HAKEMİ

Yabancı VAR hakemi ile ilgili konuşan Ali Koç "VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli" dedi.

TÜRK HAKEMLERİ

Türk hakemleri ile ilgili açıklama yapan Ali Koç "Federasyonumuz, taze kan, gençler diye düşüncesi var. Kronikleşmiş insanların sistemden uzaklaşması lazım. Hepimizin hata olduğunda niyet sorgulamadığımız bir ortama gelmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNU AVRUPA'DAKİ SİSTEMELERE UYGUN HALE GETİRMELİYİZ"

Ali Koç ayrıca "Avrupa'ya bakın, her şey değişiyor. Bambaşka bir ortama gittik. Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor. Artık bizlerin görevi de Türk futbolunu Avrupa'da gördüğümüz sistemlere uygun hale getirmek" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği\'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu

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Son Dakika Spor Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Akay kayhan:
    yapı’nın kralını oluşturmak için adım atıyor koç efendi..! 87 9 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Türk futbolundan elini çek aliii 89 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ortalığı gerek ekonomi gerekse spor yoluyla karıştıran bunlar,devletımız gerekeni yapmalı bunlara. ülkenin bir adım ileri gitmesini istemeyenler bunlar ve ahalisi 72 3 Yanıtla
  • ihsan null:
    süper ligide batırır bu 64 2 Yanıtla
  • Apple User:
    buraya yorum yazanlar acaba bir tane bakkal işlebilir mi kime salladığınıza bakın lütfen 4 61 Yanıtla
  • ayd121212:
    Süper lig A.Ş mi? Yani sonucu önceden belli olacak maçlara kılıf uydurulacak bir yapı:)))) 51 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    ali koç gitmeden fener düzelmez 48 3 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Sen Olduğun Sürece Türkiye Futbolu Gün Yüzü Görmeyecek Ali Şirletine Git Şirketlerin Sürekli Zarar Gösteriyor 33 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu da iktidar gibi.. mutlaka kendi cikari olmayacak seye adim atmaz. bastan kulaga hos gelir soylemler. tabiki ya cidden aynen oyle olmali der insan.. sonrasi o aslinda bi paravandir, ici cok bsskalarla doldurulur,, bi bakatsin ki tamamen cikar, eyyam, kayirma, belli bi zumre ya da kisilere hizmet eder tum isleyis.. 27 4 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    ali başkan sen kurcalama bu sistemi fenerine odaklan al şampiyonluğunu tabiki gelecek sene 9 18 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    cinconun ajanı ali koç istifa et. 8 10 Yanıtla
  • Rzy Soft:
    Biran yabancı lig gelsin, yada Süper lig kulüpleri küme düşürülsün sadece fener kalsın bal ligi takımları süper lige dahil olsun gibi açıklama zannettim. 10 0 Yanıtla
  • h.m.633463:
    ali bi diktiği artik viskiyi içtin yine sen 7 0 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    bununla şampiyonluk hikaye masal roman ???? 5 0 Yanıtla
  • fatih mustafa türksoy:
    stadyuma en az onbin taraftarı toplayamayan takımları hiçbir profosyonel ligde oynatmasınlar amatör liglerde mücadele etsinler 3 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu ülkede hiçbir işin sistemi düzeni olmaz kasmayın kapatın ligleri bi yol olmaz şu anda bu ülkeden 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu - Son Dakika
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