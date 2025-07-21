Yunusemre Belediyesi tarafından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına Yuntdağı Ortaköy'de organize edilen Kulüplerarası Taekwondo Turnuvası sona erdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen Kulüplerarası Minikler Taekwondo Turnuvası, 14 ilden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Yuntdağı Ortaköy'de gerçekleştirildi. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Turnuva sonunda kızlarda Antalya Berkcan Süngü Spor Kulübü birinci olurken, Düzce Mert Asya Spor Kulübü ikinci, Manisa Yunusemre Belediyespor üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara Burak Türkoğlu Spor Kulübü birinci, İzmir Gelişim Spor Kulübü ikinci, Antalya Berkcan Süngü Spor Kulübü üçüncü oldu. Genel klasmanda Antalya Berkcan Süngü Spor Kulübü birinci, Ankara Burak Türkoğlu Spor Kulübü ikinci, İzmir Aliağa Gençlik Merkezi üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - MANİSA