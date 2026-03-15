Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol - Son Dakika
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
15.03.2026 18:10
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOLLE HAYATİ 3 PUAN

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde skoru koruyan ev sahibi, 3 puana uzandı.

Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Konuk ekip ikas Eyüpspor, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. ikas Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Son Dakika Spor Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol - Son Dakika
