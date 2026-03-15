Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazandı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde skoru koruyan ev sahibi, 3 puana uzandı.
Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Konuk ekip ikas Eyüpspor, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. ikas Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
