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Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

30.11.2021 15:11
Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de 2021-2022 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'de 2021-2022 sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Kupa Voley çeyrek final maçlarının kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara merkez ofisinde yapıldı.

Kura çekimi öncesinde açılış konuşması yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Öncelikle geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Sayın Mustafa Cengiz'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum. Tüm takımlarımıza şimdiden kura çekiminde ve kupa yolunda başarılar diliyorum. Voleybol ülkesine yakışır maçların olmasını temenni ediyorum. Umarım sağlıklı, sakatlıksız ve seyri bol, çekişmeli karşılaşmalar izleriz." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun konuşmasının ardından TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kura çekimi ve statü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakaları erkeklerde 22-23-24 Aralık, kadınlarda ise 5-6 Ocak veya 12-13 Ocak 2022'de oynanacak.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak.

TVF'nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanan kura çekiminde kadınlar ve erkeklerde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepe Spor

Arkas Spor-Halkbank

Allpower Akü Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto

Kadınlar

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı Dynavit-PTT

Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Sigorta, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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