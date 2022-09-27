TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta umduğunu bulamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig ekibi Gema Polimer Şile Yıldızspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Yine 2'nci Lig Kırmızı Gup'ta kötü gidişini sürdüren Uşakspor , Malatya Arguvanspor'la Uşak 1 Eylül Stadı'nda rakip olacak. Kuşadasıspor da Özer Türk Stadı'nda Bulvarspor'la karşılaşacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Eşitlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak - Son Dakika

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