Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak - Son Dakika
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Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak

27.09.2022 10:56
Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın 3 Ege ekibi sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın 3 Ege ekibi sahaya çıkacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta umduğunu bulamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig ekibi Gema Polimer Şile Yıldızspor'u İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Yine 2'nci Lig Kırmızı Gup'ta kötü gidişini sürdüren Uşakspor, Malatya Arguvanspor'la Uşak 1 Eylül Stadı'nda rakip olacak. Kuşadasıspor da Özer Türk Stadı'nda Bulvarspor'la karşılaşacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak. Rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Eşitlik halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar oynanacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Nazilli, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kupada 3 Ege ekibi sahaya çıkacak - Son Dakika
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