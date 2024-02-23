Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dünya devi çıktı - Son Dakika
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Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dünya devi çıktı

Avrupa Lig\'inde kuralar çekildi! Galatasaray\'ı eleyen Sparta Prag\'a dünya devi çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.

23.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:27
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

SPARTA PRAG'A DİŞLİ RAKİP

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

Kuradan dünya devi çıktı! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dişli rakip

İşte eşleşmeler;

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dünya devi çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cihana Alp: Galatasaray adına sevindim,daha büyük bir hezimetten kurtuldular 23 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Sağ bek sol bek olmadan, Icardı gezinip dururken, aktürkoğlu top kaybedip dururken, stoperler bu kadar ağır kalıp geriye adam kaçırdıkça, tete zaha döküldükçe kim gelirse gelsin bu turda elenecektik. Ama manchester'dan sonra bir başka premier lig deviyle karşılaşmak güzel bir presij olcakmış. Rams Park'tan Liverpoolun geçsin isterdim. Sadece ona üzüldüm. 23 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dünya devi çıktı - Son Dakika
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