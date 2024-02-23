Avrupa Lig\'inde kuralar çekildi! Galatasaray\'ı eleyen Sparta Prag\'a dünya devi çıktı

Ender Kervancıoğlu:

Sağ bek sol bek olmadan, Icardı gezinip dururken, aktürkoğlu top kaybedip dururken, stoperler bu kadar ağır kalıp geriye adam kaçırdıkça, tete zaha döküldükçe kim gelirse gelsin bu turda elenecektik. Ama manchester'dan sonra bir başka premier lig deviyle karşılaşmak güzel bir presij olcakmış. Rams Park'tan Liverpoolun geçsin isterdim. Sadece ona üzüldüm.