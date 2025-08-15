Kurugökçespor Şampiyon, Geleneksel Samsun Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Kurugökçespor Şampiyon, Geleneksel Samsun Futbol Turnuvası Sona Erdi

15.08.2025 16:57  Güncelleme: 16:59
Samsun'da düzenlenen Geleneksel Samsun Merkez Köyleri Dostluk ve Futbol Turnuvası, final maçının ardından Kurugökçespor'un kazanmasıyla sonuçlandı. 32 takımın mücadele ettiği organizasyon, spor kültürünü güçlendirdi.

Samun'da, Atakum Belediye spor Stadyumu'nda bir ay boyunca süren Geleneksel Samsun Merkez Köyleri Dostluk ve Futbol Turnuvası, final gecesinde sona erdi. Şampiyonluk kupası Kurugökçespor'un oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvada 32 takım ve 600'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Elemelerden geçen takımlar çeyrek ve yarı finalin ardından finalde kozlarını paylaştı. Üçüncülük maçında Beypınarspor, Büyük Kolpınar'ı mağlup ederken, şampiyonluk mücadelesinde Kurugökçespor, Çanakçıspor'u yenerek kupaya uzandı.

Final öncesi konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, organizasyonun spor kültürünü güçlendirdiğini belirterek, "Atakum sporda, kültürde, sanatta Karadeniz'in incisi olarak büyümeye devam edecek" dedi.

Organizasyon Başkanı Necmi Taflan ise beş aydır süren hazırlık sürecinde emek veren herkese teşekkür ederek, "Arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Final gecesinde Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı, Karadeniz ezgileriyle renklenen tribünler coşkuyla doldu. Maç sonrası kupayı kaldıran Kurugökçespor oyuncuları, "Bu kupa mahallemize armağan olsun" diyerek sevinçlerini taraftarla paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

