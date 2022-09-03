İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu

03.09.2022 11:24
İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu

Kuşadası'na kazandırdığı yaşam projeleri ile tanınan genç iş adamı Şakir Eviz 6. Kez Kuşadasıspor'un ana sponsorluğunu üstlendi.

Kuşadası'na kazandırdığı yaşam projeleri ile tanınan genç iş adamı Şakir Eviz 6. Kez Kuşadası spor'un ana sponsorluğunu üstlendi.

İlk olarak 2016 yılında sponsor olduğu Kuşadasıspor'a aralıksız 6 sezon destek olan Şakir Eviz 2022-2023 sezonu için bir kez daha sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü binasında gerçekleşen imza töreni ile Eviz, bu yıl TFF 3.Lig'de yer alan Kuşadasıspor futbol takımının resmi sponsoru oldu.

Kuşadası'nın sporsever genç iş adamı Şakir Eviz imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Biz sadece bir inşaat firması değiliz. Yaşadığımız kente yaşam projeleri sunuyoruz. Yaptığımız projeler ile Kuşadası'nın marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da Kuşadası'nın her alandaki markasına da destek olamaya çalışıyoruz. Kuşadası Gençlik Spor Klübümüz de bu değerlerden biridir. 2016 yılından bugüne kadar 6 sezon klübümüzün destekçisi olduk. Sağlıklı bireylerin en önemli yol arkadaşı spordur. Bu düşünce ile sağlıklı gençlerin yetişmesi için spor alanında ki desteklerimizin çıtasını yükselterek devam ettireceğiz. Kuşadası Spor'u hep birlikte özlenen günlerine kavuşturmak için çaba göstereceğiz. Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Ömer Günel'e de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kuşadası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement