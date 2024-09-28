Kuşadasıspor Ege Derbisinde Bornova'yı Ağırlıyor - Son Dakika
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Kuşadasıspor Ege Derbisinde Bornova'yı Ağırlıyor

Kuşadasıspor, depreme dayanıksız stadyumu nedeniyle Tire'de Bornova 1877 ile karşılaşacak.

28.09.2024 11:01
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıktığı 3 maçı da kaybeden Kuşadasıspor yarın Ege derbisinde 7 puanlı zirve takipçisi Bornova 1877'yi konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nın depreme dayanıksız raporu alması nedeniyle ilk iç saha maçını Tire'de oynayan Kuşadasıspor, Bornova ekibini saat 16.00'da başlayacak maçta Didim Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

2'nci Grup'ta 1 puanla düşme hattında yer alan Tire 2021 FK, 15.30'da Amasyaspor deplasmanında çıkış arayacak.

Play-Off hattındaki Uşakspor, 16.00'da evinde Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

Grupta 7 puanlı zirve ortağı Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda seyircisiz maçta Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Stada monte edilen 120 kişilik tek tribünde sadece protokol davetlileri ve basın mensupları yer alacak.

Geçen hafta ilk mağlubiyetini alan 6 puanlı Balıkesirspor, deplasmanda 7 puanlı lider Silivrispor'la kozlarını paylaşacak.

3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Çorluspor 1967'nin misafiri olacak. Bu 3 maç da 16.00'da başlayacak.

4'üncü Grup'ta ise 15.30'da Erciyes 38 FSK- Denizlispor, 18.00'de İzmir Çoruhlu FK- Niğde Belediyespor maçları oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kuşadasıspor Ege Derbisinde Bornova'yı Ağırlıyor - Son Dakika

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