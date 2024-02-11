Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a yenildi

Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor\'a yenildi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Kuşadasıspor öne geçmesine rağmen Konyaspor'un üstünlüğüne engel olamadı.

11.02.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34'üncü dakikada Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36'yı gösterdiğinde Tuğrul'un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69'uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81'inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a yenildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement