Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Osmany, Atakan Topal, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, ( Semih Çelik, Emre Batur)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Leonardo, Hakan Polat, Mitrasinovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk, Berkay Yavuz)
Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15
Süre: 125 dakika (27, 29, 28, 25, 16)
Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 12. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Kuşgöz İzmir, Cizre'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
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