Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yeşilay Spor Kulübü\'nde Sporcularla Buluştu

Spor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Yeşilay Spor Kulübü'nde sporcular, antrenörler ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Işık, "Çocuklarımızın bahtları açık olsun, yolları açık olsun. Gençlerimiz burada yetişsin, şehrimizi hem ülkemizde hem de ülkemiz dışında birçok alanda temsil etmeye devam etsinler" dedi.

Kütahya Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımlarını sürdürürken, bir taraftan da Kütahya'da faaliyet gösteren spor kulüplerini de göz ardı etmiyor. Bu kapsamda; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesinin önemli destekler sağladığı Kütahya Yeşilay Spor Kulübü'nde sporcular, antrenörler ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Işık, hediyelerini takdim ettiği çocuklarla futbol oynayıp sohbet etti.

Kütahya Yeşilay Spor Kulübü'ndeki tüm çocuklara, ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Işık, "Burası Kütahya Belediyemizin mülküydü. 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nın bulunduğu yer ile burayı takas etmemiz gündeme geldiğinde; buradaki 14 bin metrekareye karşılık oradaki 4 bin metrekareye karşılık burayı takas usulüyle verdik. Tek bir düşüncemiz vardı, buradaki gençlerimiz için burası spor sahası olarak kullanılsın. Hesap yapmadan hem oradaki sorunu çözdük hem de Yeşilay Spor Kulübümüze kalıcı bir tesisi kazandırdık. Emeği geçen belediyemiz çalışanlarına ve Yeşilay Spor Kulübümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün, belediyemizin yerinin güzel bir spor tesisine dönüşmüş olmasını görmekten ve bu tesiste birçok gencimizin, çocuğumuzun geleceğe hazırlanmasını görmekten çok mutlu olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarımızın bahtları açık olsun, yolları açık olsun. Gençlerimiz burada yetişsin, şehrimizi hem ülkemizde hem de ülkemiz dışında birçok alanda temsil etmeye devam etsinler. Davetleri için herkese teşekkür ediyorum, hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA