Kütahya Belediye Başkanı Mini Futbol Turnuvası Maçını İzledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar Mahallesi'ne futbol sahası kazandırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için Akçalar Mahallesi'ne nizami ölçülerde futbol sahası kazandırdı. Futbol sahasının yanı sıra soyunma odaları, kafeterya, tuvaletler ve depo gibi alanlar da tesisin bünyesinde yer alıyor. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Aktaş, Bursa'nın sporla anılmasını sağlamak için yapılan tüm çalışmalara değindi ve gençlere destek sözü verdi.