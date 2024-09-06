Kütahya Belediyespor Minikler Voleybol Takımı Şenlikte Yer Aldı

Spor

Kütahya Belediyespor Kulübü Minikler Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kapsamında, Eskişehir'de düzenlenen Minikler ve Veteranlar Spor Şenliği'ne katıldı.

İki gün süren şenlikler, sporcular ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Şenliğin ilk günü, hentbol, voleybol ve basketbol branşlarında çekişmeli maçlara sahne olurken, minik sporcular ve veteranlar birlikte ter döktü. Kütahya Belediyespor Kulübü Minikler Voleybol Takımı, davet edilen diğer takımlarla keyifli maçlar yaparak zaferin coşkusuna ortak oldu.

Şenliğin ikinci gününde düzenlenen "Sporcu Kortej Yürüyüşü" ile sporcular, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla büyük bir coşkuyla yürüyüş gerçekleştirdi. Porsuk Çayı'nda kanocuların Türk bayraklarıyla korteje eşlik etmesiyle kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. - KÜTAHYA