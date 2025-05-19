Kütahya Belediyespor, Türkiye Şampiyonası\'na Yükseldi

Kütahya Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde sergilediği özverili performansın ardından önemli bir başarıya imza attı. Temsilcimiz, 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Türkiye Şampiyonası Basketbol 2. Ligi'ne yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.

Elde edilen bu başarıda büyük pay sahibi olan teknik ekip, oyuncular ve yönetim kurulu takdir toplarken, Kütahya Belediyespor camiası şampiyona öncesinde takımlarına tam destek mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, oyuncularımızı ve yönetim kurulumuzu yürekten kutluyor, şampiyona sürecinde takımımıza başarılar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yolda da yanınızdayız" denildi. - KÜTAHYA