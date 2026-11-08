Kütahya'da 10 Kasım oryantiring yarışında yaklaşık 60 sporcu mücadele etti - Son Dakika
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Kütahya'da 10 Kasım oryantiring yarışında yaklaşık 60 sporcu mücadele etti

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Kütahya\'da 10 Kasım oryantiring yarışında yaklaşık 60 sporcu mücadele etti
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Kütahya\'da 10 Kasım oryantiring yarışında yaklaşık 60 sporcu mücadele etti
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Kütahya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Kafeler Sokak'ta düzenlenen oryantiring yarışına yaklaşık 60 sporcu katıldı. 9 farklı kategoride yapılan mücadelede dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları verildi.

Kütahya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring yarışması, renkli görüntülere ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Kafeler Sokak'ta gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 60 sporcu katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ve İl Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktü.

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Kütahya Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Erdinç, "Kafeler Sokağı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oryantiring Yarışması'nı gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 sporcumuzun katılımıyla 9 farklı kategoride yapılan mücadeleler sonucunda dereceye giren sporcularımıza ödülleri verilerek yarışmamız sona erdi" dedi.

Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA
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