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Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kütahya'da düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim çalışanları voleybol turnuvasında Şehitler Ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada ikinci olan takım ise Altıntaş Eğitim oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kütahya\'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu
04.01.2024 - 12:36,
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Kütahya'da Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 20 takımın katıldığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim çalışanları voleybol turnuvasında şampiyon Şehitler Ortaokulu oldu.

Yeni spor salonunda Linyit Ortaokulu ile Kılıçarslan Anadolu Lisesi arasında oynanan 3.'lük maçını Linyit Ortaokulu kazandı.

Finale kalan Şehitler Ortaokulu ve Altıntaş Eğitim takımlarının 3 set üzerinden oynadıkları şampiyonluk maçında gülen taraf Şehitler Ortaokulu olurken, ikinci Altıntaş Eğitim takımı oldu.

Turnuva sonunda derece elde eden takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Turan Yavuz ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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