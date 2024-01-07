 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Kick Boks Sporcuları Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Kick Boks Sporcuları Ödüllendirildi

Kütahya'da kick boksta ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllendirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da törende hazır bulundu.

07.01.2024 - 14:34,
Abone Ol

- Kütahya'da kick boksta ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da kick boksta ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz, Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Takım Hakemi Fatma Çakır, sporcular ve aileleri katıldı.

Kinc Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, geçtiğimiz yıl kick boksta birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettiklerini dile getirdi. Arbacı, "Biz burada gençlerimize sadece spor eğitimi vermiyoruz. Gençlerimizi aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Kick boksta başarılarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Daha sonra kick boksta başarı elde eden sporculara ödülleri AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz, Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Takım Hakemi Fatma Çakır tarafından takdim edildi.

Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Hakemi Fatma Çakır tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'ya birer çift eldiven hediye etti. Önsay ve Bayırcı, eldivenleri giyerek basın mensuplarına poz verdi.

Kütahya\'da Kick Boks Sporcuları Ödüllendirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Çağlar Bayırcı, Milletvekili, Kick Boks, Kütahya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Kick Boks Sporcuları Ödüllendirildi - Son Dakika


15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kick Boks Sporcuları Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement