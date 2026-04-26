Kütahya\'da Oryantiring milli takım seçmeleri tamamlandı

26.04.2026 19:56  Güncelleme: 20:04
Kütahya, Türkiye'nin en yetenekli oryantiring sporcularını ağırladı.

Kütahya, Türkiye'nin en yetenekli oryantiring sporcularını ağırladı. Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde gerçekleştirilen Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda 25 kulüpten 81 sporcu; harita ve pusula yardımıyla, belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşmak için zamana karşı yarıştı.

Yarışmaların ilk etabı, Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Göleti parkurunda "uzun mesafe" yarışıyla start aldı. Dayanıklılığın ön plana çıktığı bu zorlu parkuru başarıyla tamamlayan sporcular, ikinci gün Domaniç Topuk Yayla Tabiat Parkı'nın teknik ve strateji gerektiren "orta mesafe" parkurunda yeteneklerini sergiledi.

Organizasyonun final etabı ise Tavşanlı ilçe merkezinde yapıldı. Şehir dokusuyla birleşen parkurda sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndaki varış noktasına ulaşmak için kıyasıya bir sprint mücadelesi verdi. Yarışmalar sonunda düzenlenen madalya törenine; Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Uzun ve orta mesafe kategorilerinde sergiledikleri performansla dikkat çeken isimler şunlar oldu:

"Kuzey Başol, Poyraz Vural, Zeynep İçyer, Melek Tekin, Elif Gökce Avcı Ataman"

Törende konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, organizasyonun önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Oryantiring branşında Milli Takım seçmelerinin ilçemizde yapılması bizler için çok önemliydi. Valimiz ve Federasyon Başkanımız başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen ve katılan tüm sporcu ve misafirlerimize ilçemiz adına teşekkürlerimi iletiyorum."

Kütahya parkurlarının hem fiziksel hem de teknik açıdan kendilerini zorladığını belirten sporcular, "Tavşanlı şehir merkezi parkuru sayesinde ilçeyi ve yerel kültürü tanıma fırsatı bulduk. Üç gün boyunca hem zorlu hem de çok keyifli bir deneyim yaşadık" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

15 şehirden gelen sporcuların milli takım bileti almak için sergilediği bu dev organizasyonun ikinci ayağının Haziran ayında gerçekleştirileceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
