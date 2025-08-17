Kütahya'da Rahvan At Yarışları Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
Kütahya'da Rahvan At Yarışları Coşkuyla Yapıldı

Kütahya\'da Rahvan At Yarışları Coşkuyla Yapıldı
17.08.2025 18:26
Kütahya'da düzenlenen rahvan at yarışlarına 40 şehirden 100 at katıldı, büyük ilgi gördü.

Kütahya'da geleneksel hale gelen rahvan at yarışları ilgi gördü.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle, Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü, 3'lü, 2'li taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.

40 şehirden getirilen 100 at, dereceye girebilmek için yarıştı.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden katılım olan yarışların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

25 yıldır rahvan at yarışlarını düzenlediklerini belirten Babanoğlu, "Amacımız ata sporunu sevdirmek ve yaşatmak. Bu yarışlarla aynı zamanda Kütahya'mıza bir hizmet vermek istiyoruz. Yaklaşık 40 farklı ilden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada bugün 100'ün üzerinde atımız yarıştı. Bizim yarışlarımızda kumar, bahis veya iddia yok." dedi.

Dereceye giren at sahiplerine Türk bayrağı ve kupa takdim edildiğini aktaran Babanoğlu, "At sahiplerimiz de bunun keyfini ve gururunu yaşıyor. Öte yandan sponsorlarımızın destekleriyle de dereceye giren atların jokeylerine para ödülü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor

Kütahya'da Rahvan At Yarışları Coşkuyla Yapıldı
