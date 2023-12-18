Kütahya\'da Sporculara Ödül Töreni

- Kütahya'da judo ve atıcılıkta ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da judo ve atıcılık alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz ile birlikte Yeni Kapalı Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanları izledi, daha sonra da ödüllerini takdim etti.

Önsay'ın attığı harika basket, salondaki programa damga vurdu. Başkan Önsay, havalı tüfek ile yaptığı tek atışta hedefi 10'dan vurmayı başardı.

Önsay, yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Gençlik Spor Bakanlığı olarak yıllardan beri spora büyük yatırım yapıldı. Tabi sizin yaşlarınız çok müsait değildir ama bizim yaşıtlarımız bilir ki biz yıllarca hiçbir Avrupa şampiyonasında, olimpiyatlarda şurada burada madalya alacak ülke olmadık. Çok eskiden almışız sonra da Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye göçmesinden sonra onun aldığı madalyalarla biz ömrümüzü geçirdik. Ama şimdi çok şükür sayın başkanımız önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız yıllardır çok büyük yatırımlar yaptı. Pek çok branşta her olimpiyatta gelen madalyanın sayısını, hesabını bilmiyoruz. İnşallah Kütahya özelinde de biz bu olimpiyatlarda dünya şampiyonu madalyası olan arkadaşlarımız hemşehrilerimiz, gençlerimiz olsun istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yerelde de bütün bu imkanları bir şekilde sporcuların önüne sunmak lazım. Pek çok il bunu iyi beceriyor. Ak partili belediyeler bu hususta hakikaten önemli yatırımlarda yapıyorlar. Yani burada hükümet ile beraber el ele verip belediye anlamında da çok şey yapılırsa inşallah ben Kütahya'daki gençlerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Sizlere önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Herhangi bir eksiğiniz, ihtiyacınız olduğunda zaten Gençlik Spor İl Müdürümüz burada, hocalarımız burada. Bizim yapabileceğimiz ne olursa her daim yanınızdayız. Bu bizim görevimiz, bir lütuf değil. İnşallah hep beraber Kütahya'yı çok daha iyi noktalara taşırız. Şehrimizin spordaki başarılarının konuşulduğu bir gelecek özlemimiz var. Tüm Türkiye açısından düşünürken inşallah Kütahya'daki sporcularımızla da önemli mesafe alacağımızı düşünüyorum. Ben herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.