Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası'nda 13 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası'nda 13 Madalya Kazandı

Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası\'nda 13 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Kütahya'nın sporcuları, toplamda 13 madalya ve kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti.

20.05.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen 43 ülkeden 4 bin civarında sporcunun katıldığı WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kütahya'yı temsil eden sporcular 13 madalya ve kupa kazandı.

Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı'nın kafile başkanlığında Kütahya'nın Uluslararası Hakemi Fatma Çakır'la birlikte Ezgi Şebnem Hoşgör ve Umut Yasan'ın Antrenör olmak üzere şampiyonaya 20 sporcu katıldı. Aynı anda 12 Tatami 8 ringde yapılan müsabakalarda büyük bir mücadele örneği gösteren sporculardan, Kütahya Belediye Spor Kulübünden, İdil Çakır Alt Minik Bayan Silahlı Müzikli Form birinci olarak altın madalya ve kupa kazandı. İdil Çakır Alt Minik Bayan Point Fighting +36 kg'da ikinci olarak gümüş madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Müzikli Form ikinci olarak gümüş madalya, Ezgi Ayşe Öztürk Genç Bayan Low Kick +70 Kg'da ikinci olarak gümüş madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Silahlı Creative Form üçüncü olarak bronz madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Creative Form üçüncü olarak bronz madalya, Fatma Nur Aksu Yıldız Bayan Point Fight 55 kg'da üçüncü olarak bronz madalya, Havva Gülmüşcan Yıldız Bayan Kick Light 65 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ahmet Arabacı Spor Kulübünden, Elif Kaya Genç Bayan K1 70 kg'da ikinci olarak gümüş madalya, Çağla Çama ve Ayşegül Nurefşan Arslanlı Özdemir beşinci oldu. Ejderya Spor Kulübünden, Asya Türkel Genç Bayan K1 65 kg'da üçüncü olarak bronz madalya, Ali Kamalkhani Büyük Erkek Low Kick 81 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Anka Spor Kulübünden, Ezgi Şebnem Hoşgör Büyük Bayan Full Contact +70 kg'da ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Gediz Gençlik Spor'dan, Nurettin Oğuzhan Erdoğan Yıldız Erkek Light Contact 42 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kütahya Belediye Spor Kulübü 1 altın, 1 kupa, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, Ahmet Arabacı Spor Kulübü 1 gümüş madalya, Anka Spor Kulübü 1 gümüş madalya; Ejderya Spor Kulübü 2 bronz madalya, Gediz Gençlik Spor ise 1 bronz madalya alarak toplamda Kütahya olarak 1 altın, 1 kupa, 5 gümüş, 7 bronz madalya ile 13 madalya ve 1 kupanın sahibi oldu.

Kütahya'yı uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden hakem, sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı," Desteklerinden dolayı başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük, Spor Şube Müdürümüz Tuna Şimşek Arslan, Gediz Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Mecit Pehlivan olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ederiz. Gerekli desteği verilmesi halinde çok daha büyük başarılara imza atılacağından endişemiz yoktur. Kurum kuruluşların desteklerini arkamızda hissetmek istiyoruz" dedi.

Arabacı, "Bu arada aslen Gedizli olup, İzmir'de özel bir kulüp adına yarışan kardeşlerimizin de derece elde ettiklerini öğrendik, ancak bu sporcular Kütahya Valilik onaylı kafile listesinde yer almamaktadır dolayısıyla Kütahya'yı temsil etmemişlerdir. Bazı mecralarda sanki Kütahya'da sadece onlar derece yapıp, Gediz'i temsil etmiş gibi bir imaj verilmeye çalışılmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kick Boks, Antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası'nda 13 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:45:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası'nda 13 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.