Kütahya, Kick Boks Dünya Kupası\'nda 13 Madalya Kazandı

Antalya'da gerçekleştirilen 43 ülkeden 4 bin civarında sporcunun katıldığı WAKO 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kütahya'yı temsil eden sporcular 13 madalya ve kupa kazandı.

Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı'nın kafile başkanlığında Kütahya'nın Uluslararası Hakemi Fatma Çakır'la birlikte Ezgi Şebnem Hoşgör ve Umut Yasan'ın Antrenör olmak üzere şampiyonaya 20 sporcu katıldı. Aynı anda 12 Tatami 8 ringde yapılan müsabakalarda büyük bir mücadele örneği gösteren sporculardan, Kütahya Belediye Spor Kulübünden, İdil Çakır Alt Minik Bayan Silahlı Müzikli Form birinci olarak altın madalya ve kupa kazandı. İdil Çakır Alt Minik Bayan Point Fighting +36 kg'da ikinci olarak gümüş madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Müzikli Form ikinci olarak gümüş madalya, Ezgi Ayşe Öztürk Genç Bayan Low Kick +70 Kg'da ikinci olarak gümüş madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Silahlı Creative Form üçüncü olarak bronz madalya, İdil Çakır Alt Minik Bayan Creative Form üçüncü olarak bronz madalya, Fatma Nur Aksu Yıldız Bayan Point Fight 55 kg'da üçüncü olarak bronz madalya, Havva Gülmüşcan Yıldız Bayan Kick Light 65 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ahmet Arabacı Spor Kulübünden, Elif Kaya Genç Bayan K1 70 kg'da ikinci olarak gümüş madalya, Çağla Çama ve Ayşegül Nurefşan Arslanlı Özdemir beşinci oldu. Ejderya Spor Kulübünden, Asya Türkel Genç Bayan K1 65 kg'da üçüncü olarak bronz madalya, Ali Kamalkhani Büyük Erkek Low Kick 81 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Anka Spor Kulübünden, Ezgi Şebnem Hoşgör Büyük Bayan Full Contact +70 kg'da ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Gediz Gençlik Spor'dan, Nurettin Oğuzhan Erdoğan Yıldız Erkek Light Contact 42 kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kütahya Belediye Spor Kulübü 1 altın, 1 kupa, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanırken, Ahmet Arabacı Spor Kulübü 1 gümüş madalya, Anka Spor Kulübü 1 gümüş madalya; Ejderya Spor Kulübü 2 bronz madalya, Gediz Gençlik Spor ise 1 bronz madalya alarak toplamda Kütahya olarak 1 altın, 1 kupa, 5 gümüş, 7 bronz madalya ile 13 madalya ve 1 kupanın sahibi oldu.

Kütahya'yı uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden hakem, sporcu ve antrenörleri tebrik eden Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı," Desteklerinden dolayı başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük, Spor Şube Müdürümüz Tuna Şimşek Arslan, Gediz Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Mecit Pehlivan olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ederiz. Gerekli desteği verilmesi halinde çok daha büyük başarılara imza atılacağından endişemiz yoktur. Kurum kuruluşların desteklerini arkamızda hissetmek istiyoruz" dedi.

Arabacı, "Bu arada aslen Gedizli olup, İzmir'de özel bir kulüp adına yarışan kardeşlerimizin de derece elde ettiklerini öğrendik, ancak bu sporcular Kütahya Valilik onaylı kafile listesinde yer almamaktadır dolayısıyla Kütahya'yı temsil etmemişlerdir. Bazı mecralarda sanki Kütahya'da sadece onlar derece yapıp, Gediz'i temsil etmiş gibi bir imaj verilmeye çalışılmıştır" dedi. - KÜTAHYA