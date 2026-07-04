Kütahya Pazarlar\'da 200 sporcu Kyokushin-Kan Türkiye Yaz Gelişim Kampı\'nda buluştu

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi, Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200 sporcu ve antrenörün katıldığı kamp, teknik eğitimlerin yanı sıra spor ahlakı, disiplin ve karakter gelişimini ön plana çıkaran yapısıyla dikkat çekiyor.

Pazarlar Spor Lisesi'nin tesislerinde düzenlenen Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuları aynı çatı altında buluşturdu. Birkaç gün sürecek organizasyonda sporcular, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Kamp kapsamında temel teknik çalışmaların yanı sıra kumite antrenmanları, kata eğitimleri, fiziksel gelişim programları, dayanıklılık çalışmaları ve kuşak sınavlarına yönelik hazırlık antrenmanları gerçekleştiriliyor. Sporcular, yoğun antrenman programlarıyla teknik becerilerini geliştirirken, farklı kulüplerden gelen sporcularla birlikte çalışma fırsatı da yakalıyor.

Kampın teknik koordinasyonu Kyokushin-Kan Türkiye Temsilcisi İsmail Kocal tarafından yürütülürken, İngiltere'den gelen uluslararası deneyime sahip eğitmen İsmail Yıldırım da bilgi ve tecrübelerini sporcularla paylaşıyor. Eğitimlerde uluslararası müsabakalarda uygulanan teknikler, mücadele stratejileri ve performans artırmaya yönelik çalışmalar da yer alıyor.

Kampın açılışında konuşan İsmail Kocal, organizasyona destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür ederek, Pazarlar'ın spor organizasyonları için uygun altyapıya sahip olduğunu söyledi. Kocal, "Pazarlar ilçemiz, sahip olduğu imkanlar ve spora verdiği değerle bu organizasyon için en doğru adreslerden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kampımızın en iyi şartlarda gerçekleştirilebilmesi adına her türlü desteği sağlayan Pazarlar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Demirci'ye, şahsım ve tüm Kyokushin-Kan camiası adına teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyon boyunca bizlere ev sahipliği yapan, sporcularımıza kapılarını açan ve büyük emek veren Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü Muammer Gökalp'e de şükranlarımı sunuyorum. Bu iş birliği sporun gelişmesi adına örnek teşkil etmektedir." dedi.

Kampın başarıyla yürütülmesinde Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar Spor Lisesi'nin sağladığı katkılar önemli rol oynuyor. Pazarlar Belediyesi, organizasyon süresince lojistik ve altyapı desteği sağlayarak kampın sorunsuz şekilde devam etmesine katkı sunarken, Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü de tesislerini sporcuların kullanımına açtı.

Kamp boyunca sporcuların antrenman, konaklama ve eğitim süreçleri koordineli şekilde yürütülürken, katılımcılar hem teknik gelişimlerini artırıyor hem de farklı şehirlerden gelen sporcularla deneyim paylaşımında bulunuyor.

Toplam 200 sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen Kyokushin-Kan Türkiye 2026 Yaz Gelişim Kampı'nın teknik eğitimler, seminerler ve kuşak sınavlarının ardından sona ermesi planlanıyor.

Organizasyonla Türkiye'de Kyokushin sporunun gelişimine katkı sağlanması, genç sporcuların uluslararası düzeydeki organizasyonlara hazırlanması, kulüpler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. İlçede gerçekleştirilen kampın, spor turizmi açısından da Pazarlar'ın tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA