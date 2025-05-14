Kütahyalı Hakemler Başarılı Performans Sergiledi

Kütahyalı Bocce hakemleri, Sakarya ve Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bocce, Petank ve Volo grup müsabakalarında görev alarak başarılı bir performans sergilediler.

Sakarya'da yapılan müsabakalarda Kütahya'dan Hasan Gökkaya, İbrahim Ertan, Şaban Vural ve Ümmügülsüm Özakşehir olmak üzere toplam 4 hakem görev aldı. Aydın- İncirliova'daki müsabakalarda ise Mehmet Dalyan Kütahya'yı temsil etti.

Görevlendirildikleri illerin Gençlik ve Spor Müdürlükleri tarafından teşekkürle karşılanan Kütahyalı hakemlerin performansı takdir topladı. Kütahya Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi Hasan Gökkaya, yaptığı açıklamada, "Bocce ve Dart branşlarında her yıl grup müsabakalarında ve il dışındaki il müsabakalarında hakemlerimiz görev alarak gelişimlerini ve tecrübelerini artırma imkanına sahip olmaktadır" ifadelerini kullandı. Gökkaya ayrıca, ilerleyen yıllarda bocce ve dart grup müsabakalarının Kütahya'da yapılması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini de sözlerine ekledi. - KÜTAHYA