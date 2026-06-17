Kütahyalı gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Kütahyalı gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu

Kütahyalı gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası\'nda Türkiye ikincisi oldu
17.06.2026 10:01  Güncelleme: 10:03
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Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bengisu Bilge Yeşil, gümüş madalya kazanarak Kütahya'ya büyük gurur yaşattı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Şampiyona boyunca sergilediği başarılı performans ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken Bengisu Bilge Yeşil, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Zorlu müsabakaların ardından Türkiye ikincisi olan genç sporcu, gümüş madalya kazanarak Kütahya'ya büyük gurur yaşattı.

Elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de şehrini başarıyla temsil eden Bengisu Bilge Yeşil, Kütahya Belediyespor'un son dönemde yetiştirdiği başarılı sporcular arasında yerini aldı. Kütahya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, genç sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğu belirtilerek Bengisu Bilge Yeşil ve antrenörleri tebrik edildi. Açıklamada ayrıca sporcunun gelecekteki organizasyonlarda da önemli başarılara imza atacağına olan inanç ifade edildi.

Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalya, Kütahya spor camiasında sevinçle karşılanırken, Bengisu Bilge Yeşil'in başarısı genç sporculara da örnek oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahyalı gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

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