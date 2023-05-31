Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, Süper Lig'de bitime iki hafta kala Eryaman Stadı'nda şampiyon oldu.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar yurt içinde ve yurt dışında şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle Taksim'de hayli kalabalık bir kutlama yapıldı.
Taksim'deki kutlamayı veren CNN Türk'te bir canlı yayın kazası yaşandı. Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı sinkaflı tezahürat uzun süre duyuldu. Hande Fırat, kutlamanın kesildiği sırada gülümseyip "Öyle mi? Tamam" diyerek haberi noktaladı.
Son Dakika › Spor › Kutlamaların önüne geçti! Canlı yayındaki skandal tezahürata sunucudan bomba tepki - Son Dakika