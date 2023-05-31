Kutlamaların önüne geçti! Canlı yayındaki skandal tezahürata sunucudan bomba tepki - Son Dakika
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Kutlamaların önüne geçti! Canlı yayındaki skandal tezahürata sunucudan bomba tepki

31.05.2023 00:44

Galatasaray taraftarının Taksim'deki şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe aleyhine yapılan sinkaflı tezahürat uzun süre canlı yayına yansıdı. Kutlama görüntüsünün kesilmesiyle ekrana gelen Hande Fırat, "Öyle mi? tamam" diyerek haberi bitirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, Süper Lig'de bitime iki hafta kala Eryaman Stadı'nda şampiyon oldu.

COŞKULU KUTLAMA

Sarı-Kırmızılı taraftarlar yurt içinde ve yurt dışında şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle Taksim'de hayli kalabalık bir kutlama yapıldı.

CANLI YAYINDA SKANDAL TEZAHÜRAT

Taksim'deki kutlamayı veren CNN Türk'te bir canlı yayın kazası yaşandı. Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe aleyhine yaptığı sinkaflı tezahürat uzun süre duyuldu. Hande Fırat, kutlamanın kesildiği sırada gülümseyip "Öyle mi? Tamam" diyerek haberi noktaladı.

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Hande Fırat, Galatasaray, CNN Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kutlamaların önüne geçti! Canlı yayındaki skandal tezahürata sunucudan bomba tepki - Son Dakika


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