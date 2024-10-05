Kuyucakspor Bölgesel Amatör Lig\'deki İlk Maçına Çıkıyor

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Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele edecek olan Aydın takımlarından Kuyucakspor, ilk maçında 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Muğla deplasmanında Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak.

Aydın'ın başarılı ekiplerinden Kuyucakspor, geçen sezon Aydın Amatör Süper Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasının ardından bu sezon ilk maçını deplasmanda Ortaca Belediyespor ile oynayacak. Yeni transferleri ile birlikte deplasman maçına hazırlanan lacivert beyazlı ekip, Teknik Direktör Fatih Kotan, Yardımcı Antrenör Veysel Karani Ceylan ile birlikte Nazilli Sümer Sahası'nda maç hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Toplam 24 futbolcu ile çalışmalarını sürdüren ekibe moral ziyareti düzenleyen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Başkan Yardımcısı Halil Sağlam, Kulüp Başkanı Akif Tekin ve diğer yöneticiler futbolculara baklava sürprizi yaptı.

"Hedefimiz, puan veya puanlarla dönmek"

Hedeflerinin deplasmandan puan veya puanlarla dönmek olduğunu ifade eden Kuyucakspor Teknik Direktörü Fatih Kotan; "Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak bir takım için, şehrimiz için güzel bir heyecan. Geçen sene taraftarımızın desteği çok yüksekti. Aynı desteği bu sene de göreceğimize inanıyoruz. Henüz lig başlamadan bunu bizlere hissettirdiler. Zaten onlar için çıkıp en iyi şekilde hazırlandık. Bu seneki iç ve dış transferlerimizi en iyi şekilde tamamladık. Genç ve dinamik bir takımız. Güçlü bir kadromuz var. İnşallah Kuyucak halkını mutlu edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda ve Kuyucak için farklı bir deneyim olacak. Hedefimiz puan veya puanlarla dönerek avantaj sağlamak" dedi.

"İlk defa BAL heyecanı yaşayacağız"

Bu sene yeni bir maceraya çıktıklarını ifade eden Kuyucakspor Takım Kaptanı Ahmet Tüzün; "Geçen yıl geldiğimizde hedef şampiyonluktu. Çok şükür şampiyonluğu başardık ve şampiyonluğu yaşadık. İlk defa BAL'a çıkmış bir ekipteyiz. İlk defa BAL Ligi heyecanı yaşayacak arkadaşlarımız da çoklukta ama bütçe doğrusunda mütevazi bir takım kuruldu. Mütevazi ama iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Hedefimiz ilk sene olduğu için ligde kalmak. Yani iyi bir geçiş süreci tamamlamak istiyoruz. Sporcular olarak hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda hazırlandık. İlk maçımızı da galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Ortaca deplasmanına tüm taraflarımızın desteğini bekliyoruz. Geçen sezon her maçta yanımızdalardı. BAL Ligi tüm camiamıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

"İmkanı olan taraftarımızı deplasmanda desteğe bekliyoruz"

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da konuşmasında imkanı olan Kuyucaklı sporseverleri takımlarını desteklemek üzere Ortaca deplasmanına davet ederek, "Bugün Nazilli'de Sümer sahasında Kuyucak sporumuzun antrenmanını izlemek için geldik. Geçen sene Süper Amatör Lig'de Kuyucak sporumuz büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısını gösterdi. Biz de bu süreç içerisinde Kuyucak Sporumuza Bölgesel Amatör Lig'deki mücadelesi ve karşılaşmaları için Kuyucak Belediyesi olarak da tüm desteğimizi veriyoruz. Bugün de takımımızın antrenmanını izlemek için onlara eşlik ediyoruz. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de de ilk defa mücadele edecek olan takımıza desteğimiz tam. Bu anlamda bu ligde de başarılı olması için Bizler de elimizden gelen tüm çabayı ve desteği göstererek takımımızın başarılı olmasını sağlamaya çalışacağız. İlk maçımız deplasmanda olacak. Muğla Ortaca'da Ortacasporla karşılaşacak. Pazar günü saat 14.00'de başlayacak olan mücadelede takımımıza destek vermeye gideceğiz. Ben buradan imkanı olan tüm taraftarlarımıza Muğla Ortaca'daki karşılaşma için takımıza destek olmaya davet etmek istiyorum. Takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve takımımıza da ligde başarılar diliyorum" dedi.

Mütevazi bütçe ile genç ve güçlü kadro kuruldu

Kuyucakspor iç transferde Uğur Kötelioğlu, Mustafa Tutar, Ahmet Tüzün, Onur Kiremitci, Abdurrahim Acar, Ozan Türkmen, Onur Taşar, Adem Örsoğlu, Ali Rıza Hışıroğlu, Emre Balcıoğlu ve Mertcan Meriç ile yeniden anlaştı. Dış transferde ise Aydınspor'dan Vahit Can ve Serkan Doğan, Sarayköyspor'dan Mustafa Duman, Yılmaz Lüle ve Yasin Yılmaz, Tefenni Belediyespor'dan Mustafa Acar, İncirliova Belediyespor'dan Erengür Ersoy, Davutlar Belediyespor'dan Cengin Eren Birdal, Kayseri Develigücü'nden Hasan Pamuk, İsabeylispor'dan Hüseyin Sayın, Göksun Ülküspor'dan Kerem Ekenel, Nazillispor'dan Ali Uslu ve Eren Ata Akyol ile anlaştı. - AYDIN