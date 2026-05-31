Kuzey Makedonya'dan Türkiye Maçı Açıklamaları - Son Dakika
Kuzey Makedonya'dan Türkiye Maçı Açıklamaları

31.05.2026 19:14
Teknik direktör Sedloski, oyuncularının performansını övdü ve Türkiye'ye karşı gücünü göstereceklerini belirtti.

KUZEY Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski, "Ben özellikle antrenmanlarda oyuncularımın sağladığı katkılardan memnunum. Yarın burada bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz" dedi.

Kuzey Makedonya Milli Takımı, yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da Türkiye'nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Goce Sedloski ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ezgjan Alioski, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni bir süreçte olduklarını dile getiren teknik direktör Sedloski, "Biz yeni bir süreçteyiz, yeni bir takım kurma aşamasındayız. Kısa bir süre içinde bunu düzeltmek zor ama buraya gelen oyunculardan memnunum. Avusturalya ile benzeme konusu Montella'nın kendi düşüncesi. Bizim burada yeni oyuncularımız mevcut. Yeni oyuncularla buradayız, onlarda bu formayı giyebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterecekler" diye konuştu.

'YARIN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE YAPABİLECEKLERİMİZİ GÖSTERECEĞİZ'

Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Sedloski, "Özellikle Bosna Hersek maçından sonra yeni katılan oyuncular var. O maçta oynatamadıklarımızı yarın burada oynatacağız. Ben hepsinden memnunum. Ben özellikle antrenmanlarda oyuncularımın sağladığı katkılardan memnunum. Yarın burada bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIM OLACAK'

A Milli Futbol Takımı'nda birçok ismin Avrupa'nın büyük takımlarında forma giydiğini hatırlatan Sedloski, "Karşımızda çok güçlü bir milli takım olacak. Juventus gibi, Inter gibi takımlarda oynayan oyuncular var. Diğer oyunculara da saygı duyuyorum. Milli takıma seçilen her oyuncu değerlidir. Dünya Kupası'nda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ALİOSKİ: OYNADIĞIN YERE TEKRAR GELMEK ÇOK KIYMETLİDİR

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ezgjan Alioski, yeniden Kadıköy'e gelmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Oynadığın yere tekrar gelmek çok kıymetlidir. Arkadaşlarımla birlikte her şeyimizle takıma katkı sağlayacağız. Biz de elimizden geleni yaparak mücadelemizi sergileyeceğiz" diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NI TÜRKİYE TARAFTARI OLARAK TAKİP EDECEĞİM'

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceğini belirten Alioski, "Türkiye güçlü bir milli takım. Ben eskiden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için arkadaşlarım, ailem var. Beraber oynadığım arkadaşlarım milli takımda yer alacak. Dünya Kupası'nı Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Antrenman, Makedonya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
