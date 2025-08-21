Kuzey Tunçelli Dünya Şampiyonu

Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin rekortmen milli sporcusu Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7: 46.52'lik derecesi ile Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti. Milli sporcu, 800 metre serbest müsabakasındaki 7: 46.52'lik derecesi ile Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Şampiyonu olan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800m serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.