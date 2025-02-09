Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin İlhan, Tolgacan Dinçer
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Yordanova, Ergül Avcı, Ghani, Micaya, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Nazlıcan Zengin, Selin Navruz)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)
Setler: 30-32, 22-25, 18-25
Süre: 93 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru'dan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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