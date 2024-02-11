Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi

Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları\'nı 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, Karayolları'nı 13-25, 12-25, 16-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 58 dakika sürdü.

11.02.2024 16:43
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Nevruz, Elif Boran, Sıla Saraçbaş, Leban, Buse Özden, Duru Şah Tırpancı)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)

Setler: 13-25, 12-25, 16-25

Süre: 58 dakika (19, 18, 21)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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