Lamine Yamal Konya'ya geliyor - Son Dakika
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Spor

Lamine Yamal Konya'ya geliyor

Lamine Yamal Konya\'ya geliyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İspanya maçı, Konya'da yapılacak. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Arda Güler ve 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın düellosu, futbolseverler tarafından büyük ilgi ile takip edilecek.

09.05.2025 16:46
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

LAMİNE YAMAL KONYA'YA GELİYOR

Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Son dönemde dünya futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal, Konya'da A Milli Takımımıza karşı forma giyecek.

Arda Güler ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya geleceği maç, tüm dünyadaki futbolseverler tarafından büyük bir ilgi ile takip edecek. A Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.

İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal Konya'ya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Arda Güler kim? milli takımda oynayacak oyuncu değil 7 62 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    o zamana kim ölee kim kala :D 22 3 Yanıtla
  • 1241:
    arda güler de geliyor ne yapalım şimdi 11 3 Yanıtla
  • Zeki ünlü:
    Yanlız şunu da bilin. Arda Güler de orda olacak! 12 1 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Neyapalim geliyorsa. 6 4 Yanıtla
  • 1Belinay:
    ne mutlu türküm diyene diye nara atarsınız türkiyenin gururu arda gülerede her fırsatta hakaret edersiniz 10 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Konyalı değil mi zaten doğup büyüdüğü topraklara geliyor 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Dağdaş:
    Nekadar saçma bir başlık sanki tek başına geliyor İspanya yazamadınmı haber okunsun diye ne yazacağınızı şaşırdınız 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Konyalı değil mi zaten 3 0 Yanıtla
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