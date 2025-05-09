Lamine Yamal Konya\'ya geliyor

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

LAMİNE YAMAL KONYA'YA GELİYOR

Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Son dönemde dünya futbolunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan 17 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal, Konya'da A Milli Takımımıza karşı forma giyecek.

Arda Güler ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya geleceği maç, tüm dünyadaki futbolseverler tarafından büyük bir ilgi ile takip edecek. A Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.